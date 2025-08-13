“No hay garantías”: Abelardo de la Espriella reveló si teme por su vida tras magnicidio de Miguel Uribe

El precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, concedió una entrevista a PUBLIMETRO COLOMBIA, horas después de asistir a los actos fúnebres realizados en honor a la vida del senador Miguel Uribe, víctima de un atentado en el mes de junio. Dentro de sus declaraciones resaltó una ligada a su postura frente a las garantías para las distintas campañas realizadas para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño en 2026.

PUBLICIDAD

“No hay garantías, los opositores y precandidatos presidenciales corremos grave peligro. Pero aquí no hay miedo, aquí hay gallardía para enfrentar a ese cáncer que se llama Gustavo Petro; ese cáncer está detrás del asesinato de Miguel Uribe (...) Yo no voy a caer en el jueguito, de la izquierda radical de bajar y escalar el lenguaje, ellos siempre matan a alguien y nos piden a nosotros que desescalemos el lenguaje. Hay que recordar que ni el Gobierno de Uribe ni en el de Duque murieron candidatos presidenciales”, afirmó De la Espriella en conversación con el diario gratuito más grande del mundo.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Abelardo de la Espriella reveló que tiene la bendición de Uribe: “Somos hijos de su ideología”

“Hoy Miguel Uribe está muerto y hay una responsabilidad del régimen de Gustavo Petro por instigar con su odio político este asesinato que, no es una casualidad, ha sido ejecutado por sus cómplices del narco terrorismo, en eso no nos podemos callar. Justicia para Miguel Uribe”, añadió.

Adicionalmente, De la Espriella fue contundente en afirmar que de ser elegido presidente pondrá en marcha un “Bloque de búsqueda anticorrupción”; algo que pretende realizar con la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército. “Si la corrupción está afuera también le caemos”, expresó.