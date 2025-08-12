“Eso es conveniente para las dos naciones”: Petro sobre la propuesta de Maduro de unificar las fuerzas militares

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la propuesta de Maduro de unificar las fuerzas militares de ambos países.

Luego de conocerse la polémica propuesta del presidente Nicolás Maduro de unificar las fuerzas militares de Colombia y Venezuela, el mandatario Gustavo Petro rompió el silencio y se refirió al tema dejando claro, que su homólogo del país vecino no le hizo esa petición.

En su cuenta personal de “X” (antes Twitter), Petro señaló que la Fuerza Pública de ambas naciones ya trabajan articuladas, incluso han dado fuertes golpes a la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

“Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado. El ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente”, escribió el jefe de Estado colombiano.

Más adelante, Petro expreso que su objetivo es articularse no solo con Venezuela, sino con el Ejército del “mundo entero”.

“Mi orden dada es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EEUU, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo arabe y con el mundo entero.Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad”, concluyó.

El presidente por ahora, continúa respaldando la iniciativa de la Zona Económica Binacional en la frontera de ambos países.

¿Qué fue lo que dijo Maduro?

En una entrevista para la televisión venezolana, Maduro dijo:

“Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas. Unir a los dos gobiernos nacionales, con los ministerios.Unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo de Táchira, Zulia hasta La Guajira y lo estamos logrando, lo vamos a lograr”.

Agregó: “Si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder policial y militar de Colombia y Venezuelaen esta Zona Número 1, podemos demostrar que como zona piloto, la liberamos de la violencia”.