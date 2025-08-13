“Callaron a Miguel, pero no podrán callar a los colombianos”: Padre de Miguel Uribe Turbay en misa póstuma

Este miércoles, 13 de agosto, se realizó la misa póstuma de Miguel Uribe Turbay en la Catedral primada de Bogotá, en donde tanto María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial, como el padre Miguel Uribe Londoño leyeron unas palabras de despedida.

Uribe Londoño inició su discurso recordando que hace 34 años en el mismo lugar despedía a su esposa, la periodista Diana Turbay quien fue asesinada durante el rescate de su secuestro a manos de Pablo Escobar.

Sentidas palabras del padre de Miguel Uribe Turbay durante la misa póstuma

“Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa, Diana Turbay, tuve que decirle a un niño de a penas 4 años, con todo el dolor de mi alma, la horrenda noticia del asesinato de su madre. En esta misma santa Catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd de su mamá Diana. Hoy 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño, que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente, Miguel Uribe Turbay”, dijo el padre del senador.

Además, relató que “hoy 34 años después también tuvimos que decirle a mi nieto Alejandro, el pequeño hijo de 4 años que deja Miguel, que también su padre fue asesinado”.

Uribe Londoño agradeció las oraciones que todos hicieron durante el tiempo que duró su hijo luchando por su vida.

“No es casualidad que este ataque terrorista, un magnicidio que se constituye como un delito de lesa humanidad, que ya ha sido declarado como tal, haya ocurrido justo cuando Miguel estaba levantando su bandera de lucha, una Colombia que vuelva a tener seguridad, pues solo con seguridad tendremos paz”, agregó.

El padre espera que más pronto que tarde se puedan esclarecer el crimen y sean judicializados los responsables de su muerte. Luego, habló de la relación de Miguel Uribe Turbay y Álvaro Uribe Vélez.

“Hoy las ideas de Miguel están más vigentes que nunca, la guerra de la que Miguel tanto nos alertó, en todos y cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió y tocó otra vez la puerta de mi familia”, dijo.

Uribe Londoño afirmó que “callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única en 2026, no la desaprovechemos, solo así tendrá sentido esta causa”.