“La vida de Miguel fue un milagro en sí mismo”: Claudia Tarazona se despide de su gran amor desde la Catedral Primada de Bogotá

Foto: Claudia Tarazona y sus hijas despiden a Miguel Uribe Turbay desde la Catedral Primada de Bogotá

Una de las noticias más fuertes de los últimos días es el magnicidio del político de derecha Miguel Uribe Turbay quien falleció tras recibir una serie de disparos mientras realizaba un discurso en un parque público de Bogotá.

Petro sobre ausencia en honras fúnebres de Miguel Uribe

Tras la confirmación del fallecimiento, los actos en homenaje a su vida política y social se llevaron a cabo en el Congreso de la República, Catedral Primada y Cementerio Central.

Justamente, uno de los momentos más significativos de la jornada se llevó a cabo durante las exequias del político, su esposa Claudia Tarazona dio un sentido discurso en el que agradeció al cuerpo médico de la Fundación SantaFe y posteriormente destacó las cualidades de Turbay como padre, esposo y amigo.

Entre sus declaraciones Tarazona afirmó “Amor de mi vida, mi gran amor.Gracias por estos años de felicidad absoluta, por amarme de la manera más intensa y maravillosa que jamás hubiera podido imaginar".

Emotivo momento en el que Alejandro le dejó dos rosas encima al ataúd a Miguel Uribe Turbay

Y continuó “Gracias por tu sonrisa que iluminaba mi alma, esa sonrisa que encantaba y lograba transformarlo todo. La fuerza y entérese con la que trabajabas sin descanso por construir un país mejor, tu disciplina, tu fortaleza, tu templanza, tu determinación, son inigualables. No hay otro político ni ser humano como tú“.

Luego del sentido discurso de Tarazona, el padre de Miguel Uribe también se pronunció generando lágrimas y reacciones por parte de quienes estaban presentes en el lugar.

Y entre sus declaraciones destacó una fuerte frase que afirmó: “Callaron a Miguel, pero no podrán callar a Colombia”.