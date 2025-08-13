“Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso, mi guía y maestro”: Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay en su homenaje de despedida

En medio de la ceremonia en el Capitolio Nacional, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, dirigió unas sentidas palabras de agradecimiento y homenaje a su hijo, a su familia y a todos quienes lo acompañaron durante su enfermedad y tras su fallecimiento.

“Apreciamos mucho a nuestros amigos de los Estados Unidos. Quiero agradecer también a los miles de colombianos que vinieron a despedirse de mi hijo y a quienes, desde sus casas, se unieron a este momento. Un saludo especial a su equipo de trabajo, un grupo de profesionales que lo acompañó desde el Congreso, las calles y en su precampaña”, expresó.

Padre de Miguel Uribe Turbay rinde emotiva despedida a su hijo en el Capitolio Nacional

Uribe Londoño reconoció a “todos los que aportaron un granito de arena” para construir la energía que su hijo despertó en los colombianos, a cada joven que repartió volantes, a quienes caminaron con él, difundieron su mensaje en redes sociales, rezaron por su salud y lo acompañaron desde el fatídico 7 de junio.

También agradeció al personal de la Fundación Santa Fe “por el amor y dedicación con que cuidaron de mi hijo hasta su último aliento”.

En un emotivo momento, se dirigió a María Claudia, esposa de Miguel Uribe Turbay: “Has sido muy valiente en este tiempo de inmenso dolor y gran tristeza. Con el más grande amor cuidaste de Miguel y de tus hijos. En la ausencia de Miguel, seguirás teniendo un hogar maravilloso y ejemplar, donde serás mamá y papá, como yo lo fui hace 34 años”.

Asimismo, dedicó palabras a Delia, a quien Miguel consideraba como una madre: “Gracias por todo el amor que le diste”, y a María Carolina, hermana del senador: “Gracias por tratar a tu hermano como a un hijo y por encargarte de los eventos de este día”.

Dirigiéndose directamente a su hijo, dijo: “Miguel, querido hijo, me dejas muchas enseñanzas. Les pido a todos que sigamos viviendo con ellas y que, al actuar, pensemos siempre: ‘¿Qué haría Miguel en esta situación?’. Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso, mi guía y maestro”.

Finalmente, concluyó: “Que tu luz siga iluminando el camino de los colombianos. Gracias a todos y que Dios bendiga a Colombia”.