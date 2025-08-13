“No vamos porque no queramos, respetamos a la familia”: Petro sobre ausencia en honras fúnebres de Miguel Uribe

El presidente Gustavo Petro explicó por qué no irán a las honras fúnebres de Miguel Uribe

En la mañana de este miércoles 13 de agosto el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que el Gobierno no asistirá a la ceremonia de honras fúnebres del fallecido senador Miguel Uribe Turbay. El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia y señaló que el sepelio podría ser usado por sus opositores.

“No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe, sea tomado por los partidarios del odio”, indicó el primer mandatario, quien compartió un pronunciamiento oficial de la vicepresidenta Francia Márquez, quien también señaló que no asistirán a la ceremonia.

En su pronunciamiento, la vicepresidenta indicó que entendía la decisión que había tomado la familia de Miguel Uribe, que además ha hecho un insistente llamado a la paz en Colombia.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las Honras Fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá”, sostuvo la vicepresidenta a través de su cuenta oficial en la red social X.

María Claudia Tarazona hizo un llamado a la paz

Entre tanto, la familia del precandidato presidencial ha hecho un llamado a la paz.

En unas declaraciones ante varios medios de comunicación, la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, rechazó cualquier acto de violencia en nombre del senador.

“Hoy quiero decirles que para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de gozar de su vida, su compañía y su amistad, sabemos que en el corazón de Miguel lo que él quisiera para todos los colombianos es unión, paz y amor.Rechazo cualquier acto de violencia y cualquier acto de venganza o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel”, advirtió Tarazona.