Expresidente Uribe dijo que el crimen de Miguel Uribe se hizo “con la instigación de la venganza inducida” por Petro

En la ceremonia de cámara ardiente que se llevó a cabo en el Congreso de la República tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, el presidente del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, leyó unas palabras enviadas por Álvaro Uribe, el jefe natural de esa colectividad.

Vale decir que el exmandatario recientemente fue condenado a una pena de 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Por esta razón, no pudo asistir al evento de despedida del senador Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado en junio pasado.

“Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia. Dispusieron de la vida de un gran patriota, que dedicó su juventud a amar a Colombia. Martirizaron a su familia. Eliminaron al gran esposo, al gran padre, al gran hijo. Nos quitaron al joven estudiosos”, señaló el expresidente en su pronunciamiento.

Así mismo, indicó que le exigen a la Fuerza Pública que brinden protección para sus simpatizantes y para todos los colombianos. Incluso, pidió ayuda internacional para adelantar las investigaciones sobre los verdaderos autores del atentado.

"Necesitamos que los órganos de inteligencia de países amigos como los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel ayuden a la inteligencia militar y policiva, a los jueces y fiscales a esclarecer este magnicidio. Esclarecer la autoría intelectual de este crimen es una necesidad que no nos devolverá a Miguel, pero ayudará a aterrar al delincuente“, advirtió Uribe en su misiva.

El duro señalamiento de Uribe contra Petro

Pero quizás uno de los puntos más álgidos del discurso de Uribe fue el fuerte señalamiento que hizo contra el presidente Gustavo Petro, a quien responzabilizó de crear un clima hostil hacia Miguel Uribe.

"Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el Presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al exPresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir", señaló el exmandatario.

“La instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas que responden con la advertencia de que continuará la desaparición de la oposición”, añadió el expresidente.

Hace unas horas, el presidente Gustavo Petro había calificado este tipo de señalamientos como “calumnias” e incluso había advertido que iba a iniciar acciones legales contra quienes los hicieran.

“Los responsables apuntan hacia otro lado y, por tanto, he decidido defenderme. Porque un presidente no debe admitir el delito, delito que además está buscando más crímenes por odio ahí sí. Presentaré las denuncias a la Corte, porque es lo que se hace en democracia -no venganza, por venganza nos hemos matado por generaciones-, contra todos aquellos que estén insinuando una calumnia sobre la cual no tienen absolutamente ninguna prueba, solo para ganar con votos”, sostuvo el presidente Petro durante un evento de la Policía Nacional al que asistió en la tarde de este martes 12 de agosto.

“Rechazo cualquier acto de violencia”: María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe

Entre tanto, la familia de Miguel Uribe Turbay ha lamentado la violencia de la que han sido víctimas. Su esposa, María Claudia Tarazona, pidió paz en Colombia.

“Hoy quiero decirles que para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de gozar de su vida, su compañía y su amistad, sabemos que en el corazón de Miguel lo que él quisiera para todos los colombianos es unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia y cualquier acto de venganza o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel”, indicó en un pronunciamiento que hizo frente a múltiples medios de comunicación.