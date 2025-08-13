Francia Márquez anuncia que no asistirá a las honras fúnebres de Miguel Uribe por petición de la familia del senador

Las honras fúnebres del precandidato y senador Miguel Uribe, será el último adiós al político que lamentablemente fue asesinado el pasado 7 de junio. El encuentro se realizará en la Catedral Primada de Bogotá, tiene el acompañamiento de sus seres queridos, amigos cercanos y congresistas de la República.

Sin embargo, horas antes se especuló si el mismo presidente Gustavo Petro y algunos de sus funcionarios asistirían a la ceremonia, lo cierto es que la vicepresidenta Francia Márquez fue la única que confirmó su presencia; no obstante, minutos antes de empezar la misa, por medio de un comunicado expresó que ya no iría.

De acuerdo a Márquez la razón obedece a que la familia del senador Miguel Uribe, pidió que ningún funcionario del Gobierno Nacional, se acercara a la ceremonia.

"Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las Honras Fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá“, señaló la vicepresidenta por medio de un comunicado.

Igualmente, expresó sus condolencias al mismo tiempo de que llamó a la unión y reconciliación.

"Desde la vicepresidencia acompaño con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento.Hago un llamado al país a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz“, detalló Márquez.

Respondiendo la carta de Francia Márquez, el presidente Petro también se refirió al tema:

“No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe, sea tomado por los partidarios del odio”, escribió el jefe de Estado.