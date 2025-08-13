“Hoy lo lloramos con una tristeza que nos quiebra”: presidente del Senado en homenaje a Miguel Uribe en el Congreso

En el homenaje que se lleva a cabo al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República, el presidente del Senado Lidio García, dio unas sentidas palabras en las que expresó con dolor la partida del senador en medio de un atentado criminal ocurrido el pasado 7 de junio.

García perteneciente al Partido Liberal, dijo en medio de la presencia de la familia de Miguel Uribe, su esposa e hijos, congresistas amigos y cuerpo diplomático, que nadie se imaginaba que este día podía ocurrir.

“Nadie quería imaginar este día, y, sin embargo, aquí estamos pronunciando las palabras que jamás pensamos decir. Hoy lo lloramos con una tristeza que nos quiebra, y una rabia que nos incendia”, dijo Lidio García, presidente del Congreso.

Igualmente el senador García recordó las luchas políticas que tenía Uribe Turbay, asegurando que su sueño, era el sueño de toda Colombia.

“Miguel fue esa luz en los días más oscuros, sus ideas trazaban la ruta de una Colombia sin odios ni mezquindades, una patria reconciliada con instituciones firmes, con derechos esenciales y con oportunidades para todos. Encarnaba un sueño colectivo, el anhelo profundo de un país que quiere sanar. Su legado no quedó a medio camino, su causa es la causa de Colombia”, aseveró el congresista Lidio.

Nuevamente y como lo ha venido haciendo, Lidio García pidió “bajarle el tono” a las controversias que hay desde la política.

“Hoy lo despedimos en medio de una sociedad herida, y desconfiada, envueltas en preguntas urgentes, las balas que le arrebataron la vida no solo rompieron el corazón de su familia, volvieron abrir las fracturas de un país que no logra encontrar la paz. Nos preguntamos ¿Qué viene ahora? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿Quién viene ahora? o ¿Qué viene ahora? Las respuestas no pueden esperar. (..) Tenemos que actuar, tenemos que bajar el tono de las palabras incendiarias, desterrar la agresión del debate, cerrar las grietas que no dividen".