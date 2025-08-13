Conmovedor momento: Hijo de Miguel Uribe se aferra a su mamá frente al ataúd de su padre

(250812) -- BOGOTA, 12 agosto, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 11 de agosto de 2025 de Claudia Tarazona (i), esposa del fallecido senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, y su padre Miguel Uribe (3-d), asistiendo a la cámara ardiente de Uribe Turbay, llevada a cabo en el Salón Elíptico del Congreso de la República, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. El senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, murió el lunes a las 1:56 de la mañana, informó la Clínica Fundación Santa Fe, en donde permanecía desde el pasado 7 de junio cuando fue víctima de un atentado en Bogotá. (Xinhua/Andrés Moreno) (am) (jg) (ra) (ce)

Una de las noticias más fuertes de los últimos días es el magnicidio del político de derecha Miguel Uribe Turbay quien falleció tras recibir una serie de disparos mientras realizaba un discurso en pleno parque público de Bogotá. El hecho ya ha dejado a 5 personas capturadas y las autoridades siguen investigando las causas de tal atroz hecho.

Tras la confirmación del fallecimiento del político, el cuerpo fue trasladado al Congreso de la República para su respectiva despedida. Y precisamente, durante la jornada varios fueron los momentos que dejaron en evidencia el dolor vive la familia de Turbay.

Sin lugar a dudas, uno de los más conmovedores tuvo como protagonista al hijo de Miguel, quien tan solo tiene 4 años de edad. Alejandro, ingresó al Congreso rodeado de su familia y ante los ojos de quienes estaban en el lugar, se aferró a su mamá y abuelo protagonizando una de las escenas más tristes de la jornada.

