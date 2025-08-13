“A Miguel lo callaron, pero su voz queda como un llamado a no rendirnos”: Fico en misa póstuma

Este martes, 12 de agosto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, realizaron una misa póstuma en memoria de Miguel Uribe Turbay en el centro administrativo La Alpujarra. Cabe recordar que el senador y precandidato presidencial murió después de dos meses de estar luchando por su vida, luego de haber sido víctima de un atentado sicarial, a manos de un menor de 14 años en Bogotá.

PUBLICIDAD

Uribe Turbay permanece en cámara ardiente en el capitolio nacional en donde las personalidades de la política colombiana como ciudadanos del común han llegado para darle el último adiós.

También le puede interesar: “Yo no les tengo miedo”: Fico sobre amenazas en su contra y señala al gobierno

“Medellín y Antioquia no se rinden”: Federico Gutiérrez

“Junto al gobernador @AndresJRendonC la primera dama de Antioquia, Susana, y mi esposa Margarita, estuvimos en la misa por Miguel Uribe. Colombia está de luto. Lamento profundamente su asesinato. Oramos por su familia y seres queridos. A Miguel lo callaron, pero su voz queda como un llamado a no rendirnos. Que nunca más un colombiano sea asesinado por pensar diferente. Colombia no se rinde. Medellín y Antioquia no se rinden“, escribió el alcalde a través de su cuenta de X antes de Twitter.

El alcalde ante los medios de comunicación dijo que “nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia y las libertades. Nadie nos va a callar. A Miguel lo callaron ¿por qué? porque el gobierno no le prestó las garantías de seguridad en 25 oportunidades que las solicitó. Y le quedó muy fácil a los asesinos callarlo, acabar con su vida".

Luego aseguró que seguirá luchando por Colombia y que va a mantener la firmeza, “vamos a mantener la verticalidad para decir que está mal, como tantas cosas hoy en Colombia desde el gobierno nacional, y duele ver como a los únicos que les ha ido bien en estos tres años de gobierno Petro han sido a las disidencias FARC, al ELN, al clan del Golfo y a cuanta estructura criminal aparece”.

Agregó que “en esta misma plazoleta, Petro estuvo al lado y del lado de los peores criminales de Medellín, quienes nos amenazan permanentemente y sobre quienes se tiene información que planearían atentar contra nosotros. No es la primera vez, seguro no será la última. Pero yo tengo una cosa clara, yo me voy a mantener firme. Hoy la responsabilidad que tenemos no solo con Medellín, Antioquia no con Colombia es muy grande".

PUBLICIDAD

Gutiérrez aseguró que le ha entregado a las autoridades correspondientes la información de las amenazas.

“Seguiré en los barrios, no dejaré de ir a los barrios, no nos vamos a dejar intimidar, seguiremos dando la lucha en contra de las estructuras criminales. Y así es como tienen al país. Este es el resultado del fracaso y de la fallida Paz total, que no es nada diferente a la consolidación del pacto de La Picota con en la que Petro ganó la presidencia”, puntualizó.