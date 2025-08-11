Contexto: ¿Quiénes han sido los capturados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay y qué han dicho?

El panorama político colombiano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, quien perdió la vida este 7 de agosto después de permanecer más de dos meses en delicado estado de salud como consecuencia de un atentado armado.

El hecho se registró el pasado 7 de junio, cuando Uribe Turbay fue blanco de un ataque sicarial mientras cumplía con actividades de campaña. De acuerdo con las primeras versiones, el ataque se dio mientras el candidato estaba dando un discurso, allí el sicario descargó una ráfaga de disparos, hiriéndolo gravemente.

El ataque, que generó conmoción nacional e internacional, dejó al dirigente político en estado crítico debido a las múltiples heridas provocadas por el impacto de las balas. Desde entonces, permaneció bajo estrictos cuidados médicos, enfrentando un proceso de recuperación que mantuvo en vilo a su familia, simpatizantes y a la opinión pública.

Y mientras lo anterior ocurría, las autoridades rápidamente ejecutaron un plan para dar con los responsables del hecho. A hoy, hay más de 7 personas capturadas y muchas preguntas sobre quiénes son los autores reales del hecho. Pues, hasta el momento, las capturas reflejan cómo se orquestó el plan pero no, quiénes están detrás.