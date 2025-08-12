Bogotá organiza jornada solemne con amplio operativo logístico para el funeral de Miguel Uribe Turbay

En una jornada que busca resaltar la memoria del senador Miguel Uribe Turbay, la ciudad de Bogotá se prepara para llevar a cabo un amplio despliegue institucional este miércoles 13 de agosto. La jornada contempla actos solemnes y movilizaciones en puntos estratégicos del centro de la ciudad, con el acompañamiento de entidades distritales, organismos de seguridad y personal de logística, todo bajo la coordinación de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El acto central del homenaje iniciará con una ceremonia privada a las 9:00 a.m. en el Congreso de la República, destinada a familiares y legisladores. Posteriormente, a las 12:00 del mediodía, se celebrará una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia, presidida por el cardenal primado José Luis Rueda Aparicio. La jornada culminará con una caminata hacia el Cementerio Central, donde se rendirá el último tributo al dirigente político.

Medidas de control y acompañamiento a la ciudadanía

Para garantizar el desarrollo pacífico y ordenado de la jornada, se ha articulado un operativo especial que incluye:

Presencia del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA).

Equipos de gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

Agentes de Inspección, Vigilancia y Control.

Apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad.

Personal médico de respuesta inmediata y asistencia ciudadana.

Intervenciones para el control del espacio público y la movilidad peatonal.

“Este homenaje no solo es un momento de memoria y reconocimiento, sino también un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Hemos dispuesto todos los recursos para que se viva con respeto, seguridad y orden, como Miguel siempre lo hubiera querido para Bogotá”, expresó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

Cambios viales y recomendaciones

Con el fin de facilitar el desarrollo de la jornada, se implementarán cierres y desvíos vehiculares en los siguientes puntos:

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.: Cuadrante entre Calle 7 y Av. Calle 19, y entre Av. Carrera 10 y Carrera 7.

De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.: Av. Carrera 7 entre Calles 11 y 26.

De 9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Av. Calle 26 entre Av. NQS y Carrera 5.

De 9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y Carrera 17.

La Administración Distrital recomienda planificar los desplazamientos, hacer uso del transporte público y atender las instrucciones del personal de seguridad y orientación. Se invita a la ciudadanía a acompañar esta jornada con respeto y solidaridad.