Video: Daniel Quintero confiesa que fue la persona que puso la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa

Daniel Quintero confirma que fue quien puso la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa.

En la mañana de este lunes 11 de agosto, fue noticia la presencia de una bandera en la isla Santa Rosa, actualmente ocupada por Perú. El hecho llamó la atención por las actuales tensiones entre el gobierno peruano con el colombiano, quienes han reclamado que el territorio hace parte de su soberanía.

Los lugareños fueron quienes reportaron a las autoridades sobre la presencia de la bandera, precisamente la Marina de Guerra del Perú se encargó de quitarla.

El diario El Comercio aseguró que Julio Kahn, alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, calificó de “provocación” este hecho y dijo que la población de la zona está preocupada por esta situación.

Aunque no se tenía conocimiento de quien fue quien ubicó la bandera, en la mañana de este martes 12 de agosto, el precandidato presidencial Daniel Quintero confesó por medio de un video, que fue él quien se trasladó hasta la isla y puso la bandera.

En el cilp compartido en sus redes sociales, se observa al exalcalde de Medellín movilizándose en canoa

“De ninguna manera dejaré perder el rio Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presiente si Dios quiere así lo haré”, se escucha que dice Quintero.

“No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la izo aquí, en la isla Santa Rosa para declararlo lo que es, territorio colombiano”, expresó el precandidato presidencial.

En las próximas horas se espera que la Cancillería peruana se pronuncie al respecto. Por su parte, el gobierno colombiano insiste en llevar la disputa a instancias internacionales.