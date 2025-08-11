Periodista de Win Sports arremetió contra Daniel Quintero por sus declaraciones tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

Uno de los hechos más lamentables de los últimos años para nuestro país fue el homicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. El pasado 7 de junio, en medio de un evento de campaña, se dio el atroz ataque que tuvo como desenlace, dos meses después, el deceso del hijo de la periodista, también asesinada, Diana Turbay, a manos de un grupo al margen de la ley.

Tras esto, las reacciones no se hicieron esperar, siendo una de las más sonadas y polémicas la del exalcalde de Medellín, y que también aspira a la presidencia del país, Daniel Quintero Calle. A través de un video difundido en sus redes sociales, afirmó que Uribe Turbay fue víctima de su propio movimiento político en un afán por desestabilizar al gobierno del presidente Gustavo Petro, pidiendo que se mantenga la unión entre los colombianos para que este supuesto plan del que habla, no pueda llegar a buen puerto.

Ante esto, miles de personas se han volcado en su contra por la aparente politización que le está dando a este fatídico suceso, siendo una de sus mayores detractoras la periodista de Win Sports, Pilar Velásquez. También a través de su cuenta de X, la antioqueña dejó saber su descontento con este personaje político por sus palabras, dedicándole el siguiente mensaje: "¿Sólo hasta hoy se dieron cuenta lo mal tipo que es Daniel Quintero?.. ja!“.

Además de este post, a lo largo del día se ha dedicado a repostear y tuitear sobre este triste suceso, dejando en claro que su postura, ante lo que muchos medios han informado, es que Miguel Uribe Turbay fue asesinado y no ‘fallecido’, término que han usado muchos para referirse a este crimen que ha enlutado al país y ha devuelto la época más oscura de la violencia política.