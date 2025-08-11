Tensión entre Colombia y Perú: bandera grande de Colombia que había sido colocada en la isla Santa Rosa, Perú fue retirada por autoridades

Foto de la bandera de Colombia que fue colocada en la Isla de Santa Rosa en Perú.

La crisis diplomática entre Colombia y Perú escaló en las últimas horas luego de que las autoridades peruanas retiraran una bandera colombiana que había sido izada en la isla Santa Rosa, territorio en disputa en el río Amazonas. El hecho ocurrió horas después de que un grupo de ciudadanos colombianos colocara una bandera de tres metros de altura en la isla, lo que para el exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, constituyó una “provocación”, según declaró al diario El Comercio.

El conflicto emergió la semana pasada, tras declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien durante la conmemoración del 7 de agosto en la Amazonía afirmó: “Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre Santa Rosa”. Esta postura provocó una sorprendente reacción diplomática del Gobierno peruano y el intercambio de notas de protesta entre ambas cancillerías.

En un intento de enfriar las tensiones, los cancilleres de ambos países sostuvieron un diálogo telefónico. Sin embargo, un día antes, la presidenta peruana Dina Boluarte había declarado que la soberanía de Perú “no estaba en conflicto” y que no había “nada que tratar con Colombia” sobre el asunto.

En paralelo, Santa Rosa amaneció con la bandera peruana ondeando y con presencia militar. El primer ministro, Eduardo Arana, acompañado de parte de su gabinete, realizó una visita protocolaria para reafirmar la posición peruana.

La raíz de la controversia no es reciente. Petro acusa a Perú de haber tomado la isla de forma irregular desde que fue legalizada como distrito. Por su parte, Lima sostiene que Santa Rosa ha estado históricamente bajo su administración.

Más allá de lo político, el asunto tiene un componente geográfico que preocupa a Bogotá. Proyecciones de la Armada de Colombia advierten que el cauce del río Amazonas se está alejando progresivamente del territorio colombiano. De no intervenirse, para el año 2030 Leticia podría perder acceso directo al río y solo podría hacerlo a través de la isla Santa Rosa, actualmente bajo control de Perú.

La disputa ha encendido las alarmas en la región y genera inquietud sobre su posible impacto en la cooperación amazónica y las relaciones bilaterales. Por ahora, no hay señales de una solución inmediata y la tensión continúa latente en uno de los puntos fronterizos más sensibles de Sudamérica.