Fuerte cruce de palabras entre Uribe y Santos: “No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa”

La discordia entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos tiene otro capítulo, en esta ocasión el líder del Centro Democrático no se quedó con nada y rechazó fuertemente la presencia de Santos en el homenaje que se le hizo a Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República.

En su cuenta de “X” (antes Twitter), Álvaro Uribe publicó:

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales”.

Juan Manuel Santos por su parte, le respondió y lo invitó a dejar el odio en un momento en que el país está conmocionado.

“Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”, expresó el exjefe de Estado.

Sin embargo, aunque se pensaba que la discusión iba a terminar ahí, nuevamente Álvaro Uribe le contestó y fue más severo en sus palabras.

“No sea hipócrita que Ud le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel que Ud tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo Ud se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”, aseveró Uribe.

De la misma manera, el partido Centro Democrático también se pronunció contra Juan Manuel Santos:

“Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado, y el de sus aliados, contribuyó a la violencia que hoy enluta al país. Es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la violencia y salvó a Colombia de la destrucción, se encuentre injustamente privado de su libertad y no pueda rendir homenaje a Miguel Uribe en este momento de dolor”, expresó la colectividad.