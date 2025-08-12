Noticias

Fuerte cruce de palabras entre Uribe y Santos: “No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa”

La discusión de los expresidentes inició por la presencia de Santos en el homenaje de Miguel Uribe en el Congreso de la República.

Álvaro Uribe y fuerte discusión con Juan Manuel Santos.
Por Kewin Alarcón

La discordia entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos tiene otro capítulo, en esta ocasión el líder del Centro Democrático no se quedó con nada y rechazó fuertemente la presencia de Santos en el homenaje que se le hizo a Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República.

En su cuenta de “X” (antes Twitter), Álvaro Uribe publicó:

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales”.

Juan Manuel Santos por su parte, le respondió y lo invitó a dejar el odio en un momento en que el país está conmocionado.

“Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”, expresó el exjefe de Estado.

Sin embargo, aunque se pensaba que la discusión iba a terminar ahí, nuevamente Álvaro Uribe le contestó y fue más severo en sus palabras.

“No sea hipócrita que Ud le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel que Ud tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo Ud se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”, aseveró Uribe.

De la misma manera, el partido Centro Democrático también se pronunció contra Juan Manuel Santos:

“Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado, y el de sus aliados, contribuyó a la violencia que hoy enluta al país. Es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la violencia y salvó a Colombia de la destrucción, se encuentre injustamente privado de su libertad y no pueda rendir homenaje a Miguel Uribe en este momento de dolor”, expresó la colectividad.

