Así fue la llegada del cuerpo de Miguel Uribe al Capitolio Nacional y la instalación de la Cámara ardiente

Este lunes, sobre las 9 de la noche, fue recibido en el Capitolio Nacional el cuerpo del exprecandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras una lucha de más de dos meses a causa de un atentado en su contra. Su velación se realiza en cámara ardiente y se extenderá hasta el miércoles 13 de agosto.

Al acto solemne asistieron diversas figuras del ámbito político nacional, quienes rindieron homenaje a su vida pública y trayectoria política. Uribe Turbay, reconocido por su papel como senador y por su candidatura presidencial, será despedido con honores en el recinto legislativo.

En reconocimiento a su legado, el presidente Gustavo Petro decretó un día de duelo nacional. Durante esta jornada, el Pabellón Nacional será izado a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía, así como en las embajadas de Colombia en el exterior, “para honrar la memoria del honorable senador Miguel Uribe”, según expresó el mandatario en el decreto oficial.

En medio del dolor, la esposa del senador asesinado llama a la reconciliación nacional

Durante la instalación de la Cámara ardiente en el Congreso de la República, María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, ofreció su primer pronunciamiento público desde el trágico magnicidio que ha conmocionado al país. Sus palabras, pronunciadas con serenidad y firmeza, dejaron un mensaje claro de no violencia y de esperanza en medio de la pérdida.

“Lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel”, afirmó Tarazona, visiblemente conmovida ante la presencia de familiares, amigos, congresistas y miembros del Gobierno.

El acto solemne tuvo lugar en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde fue instalada la Cámara ardiente para rendir homenaje al senador y precandidato presidencial, asesinado en hechos que aún están siendo investigados por las autoridades. Las palabras de Tarazona contrastaron con el clima de tensión política que se ha vivido en los últimos días, marcado por el duelo, la indignación y las fuertes críticas a la situación de seguridad en el país.