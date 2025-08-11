Hijo de Álvaro Uribe, Tomás Uribe, catalogó la muerte de Miguel Uribe Turbay como un crimen de estado

Álvaro Uribe Vélez es uno de los políticos colombianos más conocidos en Colombia, pues estuvo en la presidencia del país durante dos períodos, en los cuales llevó a cabo diferentes proyectos, pero también fue el protagonista de varias críticas. Unos de los más recientes tuvo que ver con la condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en juicio, donde sus hijos han estado saliendo en su defensa.

Si bien, la condena para Uribe fue uno de los temas más polémicos durante los últimos días, este 11 de agosto se conoció el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, quien fue víctima de un atentado el pasado mes de junio, el cual lo tuvo en pronóstico reservado durante casi dos meses a pesar de los esfuerzos médicos.

Luego de confirmar su deceso, las diferentes reacciones por parte de figuras de la política y del entretenimiento no se han hecho esperar, dándole sus condolencias a la familia de Uribe Turbay y expresando su tristeza por este hecho.

Sin embargo, una de las declaraciones que no pasó de largo, tuvo que ver, precisamente, con el hijo de Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno, quien horas más tarde del fallecimiento de Miguel Uribe añadió por medio de sus redes sociales: “Magnicidio y crimen de estado”, las respectivas palabras del hombre estuvieron acompañadas de una imagen en la que se expone que a pesar de ser un líder de la oposición, se vio desprotegido por parte del gobierno e incluso el respectivo post expone que se incitaba al odio contra él desde las redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay, en medio de su matrimonio con María Claudia Tarazona, le dio la bienvenida a su hijo, Alejandro, quien estaría sobre sus 5 años de edad, convirtiéndose en la mayor motivación del senador, buscando compartir el mayor tiempo posible junto a él. Cabe resaltar que Uribe también consideraba a las hijas de su esposa como suyas, contando así con un especial cariño y una buena relación con María, Emilia e Isabella, quienes también enfrentan el dolor de su fallecimiento este 11 de agosto.