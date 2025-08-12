“Se fue un hombre que soñaba con la unión de Colombia”: Esposa de Miguel Uribe en la instalación de la Cámara ardiente

Durante la instalación de la Cámara ardiente en el Congreso de la República, María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, ofreció su primer pronunciamiento público desde el trágico magnicidio que ha conmocionado al país. Sus palabras, pronunciadas con serenidad y firmeza, dejaron un mensaje claro de no violencia y de esperanza en medio de la pérdida.

“Lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel”, afirmó Tarazona, visiblemente conmovida ante la presencia de familiares, amigos, congresistas y miembros del Gobierno.

El acto solemne tuvo lugar en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde fue instalada la Cámara ardiente para rendir homenaje al senador y precandidato presidencial, asesinado en hechos que aún están siendo investigados por las autoridades. Las palabras de Tarazona contrastaron con el clima de tensión política que se ha vivido en los últimos días, marcado por el duelo, la indignación y las fuertes críticas a la situación de seguridad en el país.

Un mensaje de unidad en tiempos de incertidumbre

Tarazona, reconocida por su discreción en la vida pública, se convirtió en la voz de la reconciliación en un momento en que diversos sectores reclaman justicia. Su llamado a evitar actos de venganza resuena con fuerza en una sociedad polarizada y profundamente impactada por el asesinato de un líder joven, que representaba una nueva generación de políticos.

El homenaje continúa con diversas muestras de respeto por parte de líderes de diferentes orillas ideológicas, quienes han coincidido en la necesidad de defender la democracia, preservar el debate pacífico y garantizar condiciones seguras para el ejercicio político en Colombia.