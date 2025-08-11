“La vida está por encima de cualquier ideología”: Petro se pronunció sobre el fallecimiento de Miguel Uribe

Tras varios mensajes de senadores y funcionarios públicos del gobierno, finalmente el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El mandatario había llamado la atención ya que no había reaccionado a la noticia, como si lo hicieron varios políticos.

Sin embargo en un extenso mensaje en su cuenta de “X” (antes Twitter), Petro lamentó la muerte de Uribe Turbay, al mismo tiempo que pidió calma en un momento de agitación política.

"Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología", escribió el jefe de Estado.

El presidente hizo un resumen de la violencia en Colombia, comenzando con la guerra que hubo entre liberales y conservadores, luego el exterminio a la Unión Patriótica y el conflicto armado interno.

“En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición.Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó”, explicó Petro.

“Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad.No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos.Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades”, agregó el mandatario.

Finalmente Petro pidió no ir a los caminos de la venganza, detallando que la muerte de Miguel Uribe le duele como si fuera suya.

“No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más.Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida.Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”, finalizó Petro.