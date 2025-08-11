“Manejó las juventudes de mi campaña”: Benedetti publica fotos con Miguel Uribe de cuando trabajaron juntos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se sumó a los mensajes de condolencias por la muerte de Miguel Uribe Turbay. El funcionario del Gobierno Nacional, lamentó el fallecimiento al mismo tiempo que publicó unas fotos de cuando el senador y él trabajaron juntos.

De acuerdo al jefe de la cartera política, Miguel Uribe fue quien se encargó de las juventudes de su campaña al Senado de la República en el 2010.

“Al conocer la noticia, me llegan a la mente decenas de recuerdo con Miguel Uribe. Me duele en el alma su muerte, que se haya ido tan joven. Fue mi amigo, en el 2010 manejó las juventudes de mi campaña al Senado”, escribió Benedetti en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Igualmente, el ministro aseguró que a pesar de tener diferencias, siempre tuvieron una buena relación.

“Desde ahí siempre hubo un cariño especial, una comunicación y un intercambio de percepciones de la política y de humor. Acompaño a su familia en su dolor y en sus oraciones. Oro por él”, concluyó el mensaje.