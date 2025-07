“Se nos quiere en la foto pero no en la toma de decisiones”: Francia Márquez se desahogó en explosivo discurso en foro de Cali

Durante un evento conmemorativo por el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes en Cali, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una intervención cargada de emotividad y denuncias, revelando episodios de discriminación, abandono institucional y racismo dentro del mismo gobierno del que hace parte.

“He aguantado mucho, pero hoy he decidido hablar”, expresó desde el auditorio de la Universidad Libre, donde fue recibida por una audiencia mayoritariamente afrodescendiente.

“No voy a fingir que no duele”

Márquez, visiblemente conmovida, declaró que su papel en el gobierno ha estado marcado por el aislamiento, el bloqueo institucional y los prejuicios raciales:

“No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza, y luego nos culpa por no respirar.”

Críticas internas y racismo estructural

La vicepresidenta también lanzó fuertes críticas hacia el trato que ha recibido dentro del propio gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que se le entregaron tareas sin herramientas, ni estructura ni respaldo:

“Me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo. Me dijeron: ‘Hazlo tú’. Y cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco. Lo hice, a pesar del bloqueo sistemático.”

Además, denunció que se la ha acusado de corrupción sin pruebas, únicamente por su color de piel:

“Se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo. Sin haber tocado un peso, me trataron como criminal. Porque el color de mi piel, tristemente, para muchos, me hace culpable.”

En medio de su discurso, la vicepresidente también manifestó su descontento por la forma en que la afro colombianidad es invisibilizada en Colombia; sin embargo, sus palabras también fueron interpretadas como una crítica a la gestión del Gobierno, del cual ella misma hace parte:

“Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones”, señaló

¿Un quiebre político?

Las declaraciones de Márquez generan interrogantes sobre la relación interna en el Gobierno nacional, en especial en medio de tensiones recientes por la ejecución de políticas sociales, disputas de poder en ministerios clave y una percepción creciente de distanciamiento entre la vicepresidencia y la Casa de Nariño.

Aunque no mencionó directamente al presidente Petro, sus palabras apuntan a un descontento profundo con la manera en que ha sido tratada por sus propios aliados y por sectores institucionales.

Un llamado a reconocer el racismo estructural

El discurso de Francia Márquez también fue un grito por dignidad colectiva:

“Hoy no vengo a hablar solo de mí. Vengo a hablar desde un cuerpo afrodescendiente, un cuerpo de mujer negra que ha sido celebrado, instrumentalizado, desgastado y desechado. El día que ganamos la segunda vuelta fue un día que se nos permitió la presencia, pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”. Y también agregó “Hoy hablo por mí, pero también por tantas mujeres afro que han sido invisibilizadas, silenciadas, y juzgadas por una sociedad que se niega a vernos como sujetas políticas, capaces, dignas.”

Este desahogo, realizado en una fecha simbólica, marca un punto de inflexión en el relato público de la vicepresidenta y podría tener repercusiones políticas dentro del Ejecutivo y en la opinión pública.