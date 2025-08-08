¿Fin al distanciamiento? Gustavo Petro y Francia Márquez se muestran juntos en un acto oficial

Luego de un notorio periodo de distanciamiento, la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro han reaparecido juntos. La pareja presidencial asistió a la conmemoración del 7 de agosto en Leticia, Amazonas, en lo que representa un claro intento de mostrar unidad tras meses de tensiones y controversias que habían puesto en tela de juicio su relación política. Este es su primer encuentro público después de que la vicepresidenta pronunciara un fuerte discurso y se ausentara de eventos protocolarios clave.

Tras meses de especulaciones y una serie de eventos que confirmaron su separación pública, la imagen de Francia Márquez al lado de Gustavo Petro en Leticia marca un punto de inflexión. La última vez que el país había observado una fisura tan evidente fue el 20 de julio, cuando la vicepresidenta llegó sola a la instalación del Congreso de la República, un gesto que rompió con la tradición protocolaria de acompañar al presidente desde la Casa de Nariño hasta el Capitolio.

En aquella ocasión, Márquez tampoco estuvo presente en los actos militares en Santa Marta junto a Petro. Su decisión de permanecer en la capital y posar junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue interpretada por muchos como una señal definitiva de su desacuerdo con la gestión presidencial o, al menos, de una profunda división en la cúpula del gobierno. Sin embargo, en la reciente ceremonia del 7 de agosto, la vicepresidenta se mostró junto a Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, participando en la ceremonia de ascenso de los uniformados.

Esta reaparición busca mitigar las tensiones y las críticas que se habían generado en torno a la supuesta falta de sintonía en el Ejecutivo. Aunque el encuentro pareció cordial, la incertidumbre sobre el futuro de la relación política de los dos mandatarios sigue latente.

Polémicas y distanciamiento: los puntos de quiebre entre Petro y Márquez

El distanciamiento entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez no es un hecho aislado, sino la culminación de una serie de polémicas y conflictos que se hicieron públicos a lo largo de 2025.

Discurso del 25 de julio: Durante el Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes, la vicepresidenta pronunció un fuerte discurso donde denunció haber sido “celebrada, instrumentalizada, desgastada y desechada.” En su intervención, criticó que se le acosara de “no ejecutar” sus funciones sin haberle dado los recursos necesarios y afirmó que fue tratada como “criminal” por el color de su piel. Además, denunció que se le exigió ser “sumisa” y que al exigir respeto la llamaron “arrogante.”

Ausencia en eventos clave: El 20 de julio se hizo evidente la tensión. Márquez no acompañó a Petro ni en la instalación del Congreso ni en los actos militares en Santa Marta, lo que generó un gran revuelo mediático.

El 20 de julio se hizo evidente la tensión. Márquez no acompañó a Petro ni en la instalación del Congreso ni en los actos militares en Santa Marta, lo que generó un gran revuelo mediático. Críticas internas: Medios como El País y El Colombiano reportaron que Petro ya desconfiaba de su vicepresidenta, acusándola de haber privilegiado a su comunidad. En una ocasión, el presidente incluso pidió públicamente investigar a Márquez, manifestando que era “una promesa que se perdió por el camino.”

Este cúmulo de eventos evidenció una profunda brecha en el gobierno, la cual la reciente aparición pública parece intentar subsanar.