“Está en juego el futuro de la patria”, El llamado de Carlos Antonio tras la muerte de Miguel Uribe

Carlos Antonio Vélez no fue ajena a la lamentable noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay luego de dos meses luchando por su vida en la Fundación Santa Fe.

PUBLICIDAD

El periodista aprovechó su espacio de ‘Palabras Mayores’ en Antena 2 para hablar sobre la situación del país y dejar claro que es un momento crucial para el futuro de Colombia.

Vea acá: Ellos son los hijos de Miguel Uribe Turbay; conformó una familia hace más de 8 años

El experimentado periodista comenzó enviándole un mensaje de condolencias a la familia de Miguel Uribe por este doloroso momento que están atravesando, pero luego fue certero con su opinión.

Carlos Antonio insinuó que el atentado a Miguel Uribe implica que cualquier persona de la oposición podría estar en riesgo, y por tal razón, hizo un llamado a los colombianos a tomar el control del país de cara al futuro, más aún, teniendo en cuenta que el próximo año se llevarán las elecciones presidenciales:

“Está en juego el futuro de la patria, ya saben lo que está pasando y cualquier cosa puede suceder. Todo dependerá del país que tendrá que defender su estado de cosas, no hay otra opción”.

Verónica Alcocer también se pronunció:

La primera dama de Colombia se adelantó al presidente Petro en pronunciarse ante el fallecimiento del senador y precandidato presidencial.

PUBLICIDAD

Alcocer pidió respeto por la diferencia, amor y empatía para sanar como país y mitigar la violencia en nuestro país:

“Con profunda tristeza lamento el fallecimiento del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto. Abrazo con el alma a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron su camino. Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación donde el respeto por la vida y la diferencia sean el faro que nos guíe como nación. Solo el amor, el respeto y la empatía pueden sanarnos como país”.

Lea la nota completa aquí