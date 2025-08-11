“Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto”, Verónica Alcocer

Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, se pronunció ante el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay en la madrugada de este lunes 11 de agosto.

Alcocer dijo que nuestro país sufrió una pérdida irreparable, pero además, hizo un llamado al respeto a la diferencia

Verónica Alcocer se sumó a la gran cantidad de mensajes que le han enviado a la familia de Miguel Uribe Turbay en solidaridad por el difícil momento que están atravesando.

En sus palabras, la primera dama dejó claro que, sin importar la manera de pensar, la vida debe estar por encima de todo, así como también se debe respetar la diferencia porque nada justifica la violencia.

Alcocer, quien se pronunció primero que el presidente Gustavo Petro, hizo un llamado al respeto, pero también al amor y a la empatía para sanarnos como país y que se detenga la persecución contra aquellas personas que piensan diferente.

“Con profunda tristeza lamento el fallecimiento del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto. Abrazo con el alma a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron su camino. Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación donde el respeto por la vida y la diferencia sean el faro que nos guíe como nación. Solo el amor, el respeto y la empatía pueden sanarnos como país”, escribió Verónica Alcocer en su cuenta de X.

¿A qué hora falleció Miguel Uribe Turbay?

Un comunicado de la Fundación Santa Fe informó que Miguel Uribe falleció a la 1:56 de la madrugada, luego de dos meses luchando por su vida:

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”.

