“Imposible no quebrarse”: Periodista de RCN, con voz entrecortada, envió condolencias a los hijos de Miguel Uribe

La noticia que enluta a Colombia este 11 de agosto tiene que ver con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, quien luego de más de dos meses estando internado en la Fundación Santa fe, atravesando por diferentes procedimientos para contrarrestar el atentado que sufrió lastimosamente las complicaciones estuvieron latentes y que lo llevaron a su fallecimiento.

Ante la confirmación de esta información fueron varias las voces quienes no dudaron en expresar sus condolencias a la familia y demás seres queridos de Miguel Uribe por este difícil momento, pues con el paso de las horas son mayores las reacciones teniendo en cuenta que su deceso se dio en la madrugada.

Una de las que más se ha destacado ha tenido que ver con el periodista y director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, quien en medio de la transmisión en vivo y revelando cada uno de los detalles de la carrera política de Turbay y los últimos partes médicos se le cortó la voz, pues todo indicaría que más allá de compartir en algunos momentos, habrían construido una amistad:

“Para decir, fuerza María Claudia, fuerza, niñas, fuerza Alejandro, pero sobre todo fuerza Colombia. Recordamos al senador Miguel Uribe”, fueron las declaraciones expuestas por parte de José Manuel en vivo, pero ante las diferentes reacciones expuestas compartió el respectivo video a través de sus redes sociales, donde añadió: “Imposible no quebrarse (...) Descansa en paz Miguel. Este país tiene que honrar tu memoria”.