“Bobito, no”, Carlos Antonio Vélez expuso la situación entre Win Sports y Wyscout

La novela de la situación entre la plataforma WyScout y el canal Win Sports ha tenido ya varios capítulos y Carlos Antonio Vélez, trabajador del canal deportivo, entregó la versión que tienen desde su lado de lo sucedido.

En las últimas horas ha trascendido que un motivo para que baje la venta de jugadores desde el FPC al exterior es porque este no está en dicha plataforma, ya que el canal deportivo le retiró el uso de imágenes.

La situación arrancó este martes con la publicación del periodista Felipe Sierra, que sentenció que “El fútbol colombiano pasó de vender 28 futbolistas hace seis meses a solo 7 en este mercado, afectando directamente su principal fuente de ingresos. La causa principal: el FPC, actualmente, no está disponible en WyScout, la plataforma de scouting más importante del mundo. Desde inicios de 2025, Win Sports le negó a WyScout el uso de sus imágenes.

Las negociaciones están estancadas. La empresa italiana se negó a aceptar la condición impuesta por el canal colombiano: entregar 36 cuentas a los 36 equipos, pero bajo el nombre de Win Sports, como parte de su estrategia para presionar por la renovación de los derechos de TV después de 2026

Esta situación ha obligado a los clubes a modificar completamente su flujo de trabajo desarrollado durante los últimos tres años, y adaptarse a herramientas de menor calidad y alcance”.

Con eso en contexto, en su programa matinal, Carlos Antonio Vélez dio una postura al respecto, lanzando algunos dardos, sentenciando que “algunos empresarios usan ‘perifoneadores’ para sus mezquinos propósitos y detrás hay un negocio’, para luego contar la historia entre plataformas.

Carlos Antonio Vélez explicó tema entre WyScout y Win Sports

Sobre ese convenio explicó que “WyScout y Win Sports hicieron un canje con las imágenes del canal y ellos dieron 36 licencias para que los clubes puedan tener esa información que el analista de rendimiento requiere (…) En 2020 se hizo y Win le entregó a la Dimayor las licencias”.

Sin embargo, “En 2021, la plataforma canceló las licencias que había negociado y el canal siguió dando las imágenes. Luego WyScout se acercó a la Dimayor a vender el servicio, que venía estando gratis. La plataforma le cobró y Dimayor comenzó a pagar, sin saber que Win le daba el servicio. Pasaron los años y comenzando este 2025, esto le iba a costar casi 200 mil dólares”.

“Al enterarse de esto, Win, cortó las imágenes porque eran un canje para que le dieran las licencias a los clubes y ahora lo están cobrando con las imágenes del canal. Entonces eso se cortó y WyScout se quedó sin imágenes”, explicó.

“Win decidió hacer negocio con otros y se lo entregó a la Dimayor. Ahí aparecieron estos útiles personajillos, manejados por esas versiones de quienes incumplieron los contratos, y ahora dicen que Win perjudica a los clubes por la falta de imágenes”, sentenció en su programa.

Adicional a esto, en una publicación, añadió: “Una cosita más….los jugadores no solo se venden por que se ven sus datos en las plataformas…se venden cuando los ven JUGANDO como pasó en el Mundial de Clubes con Arias, Rios y Deossa. En el caso de los que juegan en los equipos locales es muy difícil q los vean si a los equipos los eliminan pronto de las Copas o el seleccionador nacional no los llama a la selección q es la mejor vitrina.( y por si acaso los clubes están en el reciclaje de los q afuera ya no dan más y se vienen para acá cerrándoles el mercado y la posibilidad a los nuevos) Y la solución con Wyscout es fácil…se le dan los videos y suelta las licencias a los clubes…el negocio no es que recibe los videos y le cobra a los clubes…bobito no!!!!”.

Versiones encontradas entre las partes por un contrato que estaría vigente y en donde Carlos Antonio Vélez explica que fue la plataforma Wyscout la que retiró las licencias a los clubes, que se habían negociado por el canje de las imágenes, y pretendía cobrar por dicho servicio con la obtención gratuita de las imágenes.