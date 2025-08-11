“Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo”, el emotivo y doloroso mensaje de despedida de la hermana de Miguel Uribe Turbay

La violencia política se toma al país y es que, en las últimas horas se confirmó el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien había sido víctima de varios disparos en un atentado que buscaba acabar con su vida.

El triste desenlace se dio tras varias semanas de tratamientos médicos y luchas para tratar de salvar su vida. Sin embargo, en las últimas 24 horas el estado de salud del político tuvo un reversazo con una hemorragia interna que llevó al fallecimiento del político.

Tras la publicación del comunicado oficial del fallecimiento, comenzaron a aparecer las primeras reacciones del entorno cercano de Turbay y por supuesto, su hermana María Carolina Hoyos fue una de las primeras en escribir en redes sociales.

La despedida de Hoyos emotiva y dolorosa deja en evidencia que la historia de Turbay estuvo marcada por el conflicto colombiano, inicialmente con el asesinato de su mamá y ahora, la historia se repite.

“Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos.Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita“, escribió Hoyos.

En esa misma línea, también agradeció a todos quienes contribuyeron en el proceso médico tratando de salvar la vida de su hermano. “Gracias a todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor“.

Pero sin duda, el momento más emotivo del mensaje hizo alusión al encuentro entre el político con su mamá y abuela en el cielo.

“Señor, dame fuerzas para seguir adelante.Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro! Hasta luego, a Dios!“, puntualizó Hoyos.