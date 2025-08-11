“La violencia no puede ser el lenguaje de la política”, así reaccionó hija de Gustavo Petro a la muerte de Miguel Uribe Turbay

Colombia se despertó este 11 de agosto con una trágica noticia: el magnicidio del político Miguel Uribe Turbay, quien había sido víctima de un atentado sicarial, dejándolo en un estado grave de salud.

Tras más de dos meses de lucha entre la vida y la muerte, el triste desenlace de Miguel Uribe Turbay deja en evidencia que la historia del país se repite. Hoy son más de 5 las personas capturadas por este hecho, quienes aún no han revelado las causas del por qué atentaron contra el político.

Al hacerse oficial la noticia, varios políticos y figuras representativas de la agenda nacional se han manifestado. Sin embargo, ya se empiezan a conocer críticas hacia el mandatario Gustavo Petro quien a la realización de esta nota aún no se ha manifestado.

Por su parte, una de la hijas del presidente aprovechó las redes sociales para emitir un conciso pronunciamiento sobre este hecho. De acuerdo con Andrea Petro, “la violencia no puede ser el lenguaje de la política“.

En ese mismo sentido, también hizo un llamado para que en el país no se vuelva costumbre que se callen sectores políticos a través de la violencia. "Colombia no debe acostumbrarse a que una bala calle ideas“, escribió.