Uribe arremete contra el Gobierno por la frontera con Perú: “Es un hermano que ayuda a combatir el terrorismo”

En un extenso mensaje en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfatizó la importancia de mantener una sólida relación con el vecino país. Uribe describió a Perú como un “hermano que ayuda a combatir el terrorismo y un socio para proteger el Amazonas”. Con estas palabras, cuestionó la actual política del Gobierno, sugiriendo que la “hermandad” con el pueblo peruano se está deteriorando, lo que podría traer consecuencias negativas para Colombia.

El exmandatario hizo referencia al contexto histórico, mencionando el Tratado de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 que, a pesar de una guerra de por medio, establecieron la cooperación entre ambos países. A su juicio, ignorar esta historia y la colaboración mutua es perjudicial para los intereses de la nación.

El dragado del río Amazonas: la solución técnica a la controversia

Uribe se centró en la problemática de la frontera, que no es solo política, sino también natural. El exmandatario señaló que, según expertos, la controversia se debe a un cambio en la morfología del río Amazonas, lo que ha provocado el desplazamiento de su cauce y la aparición de nuevas islas. Para él, la solución es clara y urgente.

“Lo que se requiere es un dragado para que no se sigan extendiendo las islas y no aparezcan nuevas”, afirmó. Esta medida no solo protegería la integridad de la frontera, sino que también salvaguardaría el puerto de Leticia y el acueducto de la quebrada Yahuarcaca, cuya toma de agua podría verse afectada si el río continúa su desplazamiento. Uribe ve en Perú a un socio clave para llevar a cabo esta obra.

Críticas a la política ambiental y la reaparición del terrorismo

El expresidente también arremetió contra lo que considera la inconsistencia de la política ambiental del Gobierno. “No tiene sentido tanto discurso ambiental si continúa la tala amazónica y la minería ilegal”, señaló. En su opinión, la protección de la selva no se logra solo con palabras, sino con acciones concretas como el apoyo a programas como “Familias Guarda Bosques”, que combinaría perfectamente con “bonos verdes”.

En materia de seguridad, Uribe contrastó la postura del gobierno de Perú con la de Venezuela, afirmando que “a diferencia de Maduro, el Perú ayuda a combatir el terrorismo”. Recordó que durante su presidencia, la ayuda del país vecino fue fundamental para desarticular el Frente Amazónico de las FARC y promover el turismo ecológico en la zona. Sin embargo, advirtió que el terrorismo ha reaparecido, mencionando el reciente ataque a la base de Araracuara, lo que hace aún más crucial la cooperación bilateral.