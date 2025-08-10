“Compartes el mismo historial”: Congresista de EE.UU. no se quedó con nada y criticó la defensa de Petro a Maduro

Varias críticas ha tenido el presidente Gustavo Petro luego de que saliera en defensa de su homólogo Nicolás Maduro, tras conocerse la recompensa que ha dado el gobierno de los Estados Unidos para quien ayude a dar con la captura del mandatario venezolano.

PUBLICIDAD

Lea también: “Los asesinos se sentaban a su lado, eran senadores también”: Petro recuerda cómo conoció a Manuel Cepeda

Según la administración de Donald Trump, la persona que colabore al encarcelamiento del presidente de Venezuela recibirá la cifra de 50 millones de dólares. El anuncio generó todo tipo de reacciones, una de ellas fue de Petro quien expresó:

“No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos. (...) He recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar”.

Lo dicho por el jefe de Estado colombiano, causó malestar en sectores político de oposición pero también en planos internacionales, precisamente, la congresista republicana María Elvira Salazar no se quedó con nada y publicó en sus redes sociales un fuerte mensaje para Petro.

“Petro cree que es “normal” que el ocupante del palacio presidencial de un país sea también jefe de carteles, pandillas o guerrillas. No, Petro, no es normal ni aceptable. Sabemos por qué defiendes a Maduro: porque compartes el mismo historial de vínculos con guerrillas y organizaciones criminales", dijo la también periodista de origen cubano.

Lo cierto, es que el mismo Nicolás Maduro también se ha referido al anuncio de los Estados Unidos:

PUBLICIDAD

“La vida no puede ser para estar amenazando a los demás, para estar amenazando a los países, para estar creando guerras en todos lados. La vida tiene que ser para el bien, como enseñó Bolívar, como Cristo Redentor nos lo dice diariamente, hacer el bien para recibir el bien”.

Sin embargo, dejó ver una sutil amenaza al presidente norteamericano.

“Quien se mete con Maduro y con Venezuela se seca, se seca por siempre y para siempre a la corta o a la larga”, declaró.