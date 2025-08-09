“Violación de la soberanía”: Gobierno de Perú protesta a Colombia por el sobrevuelo de aeronave en su territorio

Perú rechazó el sobrevuelo de una aeronave colombiana en su territorio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, sacó un comunicado en el que rechaza el sobrevuelo del una aeronave colombiana en su territorio el pasado jueves 7 de agosto en el distrito Santa Rosa de Loreto, cuando autoridades peruanas y población civil participaban en actividades cívicas.

PUBLICIDAD

Lea también: “Ahora sí entiendo por qué perdimos a Panamá”: Petro critica que la oposición quiera perder territorio con Perú

Es importante señalar, que en los últimos días, ambas naciones mantienen una tensa relación diplomática, luego de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ordenara tomar la isla Santa Rosa ubicada en el rio Amazonas. El Gobierno de Petro condenó el hecho, asegurando que se estaban tomando territorio que le pertenecían a Colombia.

Continuando con el comunicado de la Cancillería peruana sobre el sobrevuelo de la aeronave colombiana, le pidieron a la embajada colombiana respuestas y garantías de que no vuelva a suceder.

“La Cancillería, siguiendo instrucciones de la señora presidenta de la República, presentó una nota de protesta formal a la Embajada de la República de Colombia, expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional”, dice al inicio el texto.

Más adelante continúa:

“Las explicaciones brindadas hasta el momento por Colombia no han sido satisfactorias. La Cancillería considera el hecho como una grave violación de la soberanía territorial y recordó que toda aeronave militar extranjera debe contar con permiso previo de sobrevuelo otorgado por las autoridades peruanas”.

PUBLICIDAD

De esta manera, le pidió una “pronta respuesta” al gobierno colombiano con el objetivo según ellos, de “reservar la confianza mutua y la buena vecindad entre ambos países”.

Por ahora ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la embajada de Colombia en Perú se han expresado sobre lo sucedido.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro ha señalado que llevará el asunto a instancias internacionales.