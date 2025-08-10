“Justicia para Xiomara”: Buenaventura exige castigo para agresor de joven, que ya fue identificado por las autoridades

En un suceso que ha causado repudio generalizado, Xiomara Ramírez fue agredida por un hombre, al parecer, en un motel de Cisneros, en Buenaventura. El video que documenta la agresión muestra al hombre atacándola físicamente y arrastrándola por el cabello para obligarla a subir unas escaleras. Testigos en el lugar señalaron que la joven intentó resistirse y pedir ayuda, pero la fuerza desmedida del agresor lo impidió, generando una escena de violencia que ahora es viral en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Más noticias: Orgullo colombiano en Inglaterra: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se coronan campeones de la Community Shield

Las imágenes, que no han sido compartidas por medios por respeto a la víctima, sugieren que el hombre pudo haber sometido a la joven a vejámenes en contra de su voluntad, lo que ha elevado aún más la indignación pública. Hasta el momento, el estado de salud de Xiomara es desconocido.

El clamor de organizaciones feministas y la respuesta de la comunidad

Tras conocerse el video, organizaciones sociales y colectivos feministas de Buenaventura convocaron a un plantón para exigir justicia por Xiomara. “No podemos permitir que estos actos de violencia se normalicen. Las mujeres merecen vivir libres de miedo”, manifestaron las voceras de un grupo defensor de derechos humanos.

Lea también: Así fue el último adiós del periodista Eugenio Baena, padre de la medallista Chechi en Cartagena

El caso ha encendido un debate sobre la seguridad de las mujeres en establecimientos privados como moteles, donde no existen protocolos claros para actuar ante este tipo de violencia. Activistas exigen que estos lugares implementen medidas de prevención y denuncien de inmediato cualquier caso sospechoso para evitar que se repitan tragedias como la de Xiomara.

Autoridades investigan el caso y buscan al agresor

La familia de la víctima ha solicitado respeto a su privacidad y ha exigido que este crimen no quede impune. La Policía, por su parte, anunció que ya abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. El agresor, que ya estaría plenamente identificado, es buscado por las autoridades, que también están verificando si tiene antecedentes o denuncias previas por violencia.

La comunidad de Buenaventura mantiene la presión, asegurando que continuarán movilizándose hasta lograr justicia para Xiomara y que su caso sirva para erradicar la violencia contra la mujer en la región.