Indignante: revelan video de un presunto abusador arrastrando a su víctima por el pelo en Buenaventura

Un video que se ha filtrado en redes sociales ha causado conmoción e indignación en la comunidad de Buenaventura, luego de que un presunto abusador desnudo, arrastrara con violencia del pelo a una mujer por una escalera, quien también se encontraba sin ropa.

Las imágenes muestran la crueldad a la que estaba siendo sometida la víctima, donde tratando de escapar bajó por las escaleras, sin embargo, el hombre se le abalanzó encima, la tomó por el cabello y de forma brutal y desmesurada la subió nuevamente a la vivienda.

En el clip se observa que la mujer ya tenía heridas de gravedad, pues en su cuerpo se veía sangre.

Según los vecinos del sector, se trataría de un hecho de abuso sexual de quien es su pareja sentimental. Al respecto las autoridades han iniciado investigaciones para capturar al criminal.

Por la sensibilidad de las imágenes, el video ha sido bajado de algunas plataformas digitales.

“La Policía Nacional se permite informar que, de acuerdo a un vídeo que se encuentra circulando por redes sociales donde se demuestra la agresión física hacia una mujer, la Policía Nacional ha dispuesto de todo su equipo investigativo y de atención a la mujer víctima de este suceso, con el fin de adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el responsable de este hecho punido”, expresó la Coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle.

No obstante, desde la institución desmintieron también una imagen que circulaba en redes sociales en la que daban una supuesta recompensa para quien ayude a dar con el paradero del hombre.

“Asimismo, frente a una imagen donde se ofrece una recompensa y aparecen logos de la Policía Nacional, me permito informar que en este momento la Policía Nacional no ha emitido ningún texto o documento ofreciendo o implicando a un presunto responsable de estos hechos. En este momento, estamos en actividades de investigación con el fin de encontrar al responsable de esta violencia hacia la mujer. Invitamos nuevamente a todas las mujeres a acercarse a nuestra línea púrpura 155 y denunciar para anticiparnos a estos desafortunados hechos que afectan tanto a la integridad de las mujeres”, agregó la oficial.