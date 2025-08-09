“Quien se mete con Maduro, se seca”: Nicolás Maduro le responde a Trump el anuncio de recompensa por su captura

Nicolás Maduro y su reacción por la recompensa de los Estados Unidos por su captura.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se refirió al anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos, sobre el aumento de la recompensa para quien logre capturarlo. La administración de Donald Trump duplicó el valor de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Lea también: Giro inesperado: Petro se alinea con Trump en la lucha antidrogas, pero advierte sobre la soberanía de Colombia

Esto llamó la atención de la comunidad internacional, ya que sería la más alta en la historia de los Estados Unidos, incluso superando el monto que habían impuesto a Osama Bin Laden que era de 25 millones de dólares.

Maduro, fiel a su estilo de declaraciones expresó:

“La vida no puede ser para estar amenazando a los demás, para estar amenazando a los países, para estar creando guerras en todos lados. La vida tiene que ser para el bien, como enseñó Bolívar, como Cristo Redentor nos lo dice diariamente, hacer el bien para recibir el bien”.

Sin embargo, dejó ver una sutil amenaza al presidente norteamericano.

“Quien se mete con Maduro y con Venezuela se seca, se seca por siempre y para siempre a la corta o a la larga”, declaró.

PUBLICIDAD

Igualmente el canciller venezolano Yván Gil, se refirió al tema, catalogándolo de “patético”.

“Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. un circo mediático para a la ultraderecha derrotada de Venezuela, mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

En ese mismo sentido, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó las acusaciones por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“Esos mismos inmorales están tratando de decir que nuestro comandante en jefe es un narcotraficante, que el ministro de defensa es un narcotraficante. (...) Queremos dejarle claro al imperialismo que el ciudadano Nicolás Maduro Moros es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, quien ejerce la máxima autoridad en la institución de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana”