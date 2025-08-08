Atención: presidente Petro anuncia conversaciones de paz con el Clan del Golfo en el exterior

En la tarde de este viernes 8 de agosto el presidente Gustavo Petro visitó el municipio de Tierralta, Córdoba, e hizo varios anuncios claves para el país. Quizás el más importante de todos fue que su gobierno está entablando diálogos de paz con el Ejército Gaitanista de Colombia, mejor conocido como Clan del Golfo.

PUBLICIDAD

(Lea también: Análisis: así pinta el futuro para Uribe y Cepeda tras enfrentarse en juicio).

“Le quiero informar, alcalde, y a la población, que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista. He iniciado varias... Yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo, pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno”, sostuvo el presidente Petro.

Así mismo, indicó que su estrategia se está enfocando en desmantelar las fuentes de financiación ilegales que son claves para los grupos armados, que a su vez son generadores de violencia en las regiones de Colombia.

Petro defiende proyecto de ley de paz total

“La condición para hablar, la condición para hacer un trato que tiene que ver con el mundo jurídico, no depende tanto de mí (...). Se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad, porque no es más sino elevar a los delitos, incluso graves, la justicia restaurativa”, explicó el presidente Petro.

Y señaló que sería una ley centrada en la “verdad, justicia y reparación”. En ese sentido, advirtió que será una estrategia jurídica similar a la que se usó durante la desmovilización de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El primer mandatario dijo que fue muy crítico de esa desmovilización, pero señaló que la jurisdicción que se creó a través de ese proceso mejoró sustancialmente gracias a la intervención de la Corte Constitucional.

“Es cierto que hay que darle un paso final al acuerdo que se hizo en el gobierno de Uribe”, apuntó el mandatario.