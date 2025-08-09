Giro inesperado: Petro se alinea con Trump en la lucha antidrogas, pero advierte sobre la soberanía de Colombia

En un movimiento que ha generado debate, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la política antinarcotraficante expresada por Donald Trump. El mandatario colombiano afirmó estar de acuerdo con la estrategia de su homólogo estadounidense, pero dejó clara una condición fundamental: “Estoy de acuerdo con ella, sobre la base del respeto a la soberanía nacional”.

Petro detalló que su gobierno está dispuesto a “duplicar o triplicar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes”, poniendo el foco en los cabecillas, sus finanzas y la incautación masiva de su mercancía. El presidente enfatizó que la colaboración internacional continuará, siempre y cuando se respete la independencia de cada gobierno.

La estrategia de Petro: de los capos a las economías lícitas

Más allá de la persecución de los grandes capos, el presidente Petro planteó una estrategia integral para combatir el narcotráfico desde sus raíces. En su opinión, para disminuir la producción de insumos ilícitos provenientes de campesinos o jóvenes excluidos, es indispensable “financiar al máximo la transformación pacífica del territorio, con economías lícitas”.

Petro advirtió que la violencia en estas zonas solo traerá más violencia. Por ello, propuso que el mundo debería avanzar en la despenalización de sustancias poco peligrosas y concentrar el esfuerzo en las más adictivas. Además, hizo un llamado a “descriminalizar grupos sociales vulnerables como campesinos, indígenas y juventudes”, para quitarle la base social al narcotráfico y debilitar su poder.

Venezuela: la propuesta de una “Gran Colombia”

El presidente colombiano aprovechó su comunicado para abordar la tensa situación política de Venezuela. De forma contundente, agradeció el apoyo del presidente Nicolás Maduro y del general Padrino para “derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera”, un apoyo que, según Petro, ha sido clave y debe continuar.

Sin embargo, Petro se opuso a la idea de utilizar dinero para la persecución de líderes políticos venezolanos, como lo ha insinuado el gobierno de Trump. El presidente colombiano insistió en que la solución de los problemas de Venezuela pasa por un “diálogo abierto entre todas sus fuerzas para unas elecciones libres”. Condenó la inhabilitación, persecución y encarcelamiento de dirigentes, y propuso al pueblo venezolano y a sus líderes una mayor integración política, social y económica a través de una “confederación de la Gran Colombia de nuestros tiempos”.