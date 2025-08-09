“Nunca la llevó a un parque”: vecina desmiente que madre haya asesinado a su hija por venganza en Manizales

Revelan el trato de Silvana Torres hacia su hija antes de morir: así fueron sus últimos días. Imagen: captura de pantalla

La comunidad de Manizales se encuentra consternada tras la muerte de la pequeña Antonella, aparentemente a manos de su madre, Silvana Torres. En medio del dolor, el padre de la niña, Camilo, declaró a las autoridades que el crimen fue un acto de venganza de Silvana por el fin de su relación. Sin embargo, Magola Valencia, una vecina y amiga de la familia, ha ofrecido una perspectiva radicalmente distinta.

En entrevista con el podcast ‘Más allá del silencio’, Magola rechazó la versión del padre, a quien calificó de ausente: “Esa versión que dio el papá de la niña no es cierta. Él nunca se involucró realmente con Antonella, ni siquiera la llevó a un parque. Él daba dinero, sí, pero no estaba presente para la niña ni para Silvana”.

La ausencia paterna y el amor de una madre

Según Magola, Silvana siempre fue una madre devota que, a pesar de las dificultades económicas, se esforzó por darle a Antonella una vida digna. “Ella la vestía hermosa, la bañaba, la cuidaba mucho, la niña siempre estuvo en casa con la mamá, la abuela y la tía, porque el papá estaba ausente, como todos los hombres solo era plata, plata y plata”, relató.

La vecina insistió en que el amor de Silvana por su hija era sincero y profundo, y descartó que la tragedia estuviera motivada por el despecho. “Si Silvana hubiera actuado por despecho, lo hubiera hecho cuando él se fue y dejó sola a la niña, no cuando él seguía apoyando económicamente. Él nunca se preocupó por ella de verdad”, agregó, sugiriendo que la tragedia pudo haber sido causada por “una situación muy grave que no entendemos aún”.

Los hechos del día y la hostilidad de la comunidad

El día de la tragedia, la policía tuvo que forzar la puerta del apartamento de la familia tras recibir reportes de gritos. Dentro, encontraron a Antonella inconsciente y a Silvana con una herida en el cuello. A pesar de ser trasladadas a un hospital, la menor falleció a causa de las heridas.

Magola describió el ambiente de linchamiento que se vivió en el lugar: los vecinos, con palos y piedras, querían agredir a Silvana, quien tuvo que ser evacuada por las autoridades. La familia tuvo que abandonar la vivienda por miedo a represalias. El testimonio de la vecina pone un nuevo matiz al caso, que avanza en las autoridades judiciales.