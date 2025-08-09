La Fundación Santa Fe reportó que la salud de Miguel Uribe revirtió a una condición crítica

Después de dos meses del lamentable atentando en contra de Miguel Uribe, que tuvo lugar en la localidad de Modelia, la Fundación Santa Fe había anunciado que el excandidato presidencial había empezado a mejorar notoriamente. Los médicos en los últimos reportes indicaban que había superado la fase más crítica y ha que había entrado en un protocolo de “neurorehabilitación”, mostrando signos positivos de recuperación.

PUBLICIDAD

Puede leer: Álvaro Uribe llevó el atentado de Miguel Uribe al estrado para apelar su condena de 12 años de prisión

No obstante, este jueves 9 de agosto, la Fundación volvió a emitir un parte médico que enciende todas las alarmas sobre la salud de Miguel Uribe. En él indican que continúa en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero en las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica.

Por lo que tuvo que ser intervenido una vez de manera quirúrgica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Adicionalmente, en el comunicado señalan que Miguel Uribe: “ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.” Además de que se reitera la condición crítica del político.

Autoridades confirman múltiples capturas e hipótesis del ataque

La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía ha arrojado avances significativos. Las autoridades han confirmado que el ataque fue ejecutado por una estructura criminal y que hay al menos siete personas bajo custodia, vinculadas de diversas maneras al atentado.

El principal sospechoso, un menor de edad que disparó contra el senador,fue detenido en el lugar de los hechos y formalmente acusado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Posteriormente, las autoridades han capturado a otros presuntos implicados, entre ellos alias ‘el Costeño’ -señalado como el coordinador logístico y principal responsable de la planificación-, alias ‘el Hermano’, y otros individuos con roles específicos en la operación como el transporte del arma y la huida. La Fiscalía continúa con la investigación para dar con los responsables intelectuales del ataque, y según los reportes, una de las principales hipótesis apunta a que el atentado habría sido ordenado por la “Segunda Marquetalia”.