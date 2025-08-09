Cuerpo de niño de 11 años fue hallado sin vida en Montería tras ser arrastrado por un canal mientras jugaba

Johan Rodríguez fue el menor de edad identificado al ser hallado sin vida el 8 de agosto, a la altura del puente de la calle 5 con vía principal en la Granja, Montería. Esto tras haber ingresado a un canal de riego para bañarse en medio de la lluvia, al percatarse de la ausencia del menor, los habitantes del sector iniciaron una búsqueda desesperada para encontrarlo.

PUBLICIDAD

Puede leer: La Fundación Santa Fe reportó que la salud de Miguel Uribe revirtió a una condición crítica

En el momento que las autoridades fueron alertadas pusieron en marcha un operativo para hallar al menor junto a la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos. Los equipos de emergencia coordinaron esfuerzos para rastrear la corriente, a pesar de las condiciones adversas causadas por las lluvias, pero lamentablemente fue demasiado tarde y el menor ya estaba sin vida.

Al ser hallado su cuerpo fue trasladado a un centro asistencial cercano, el CAMU de La Granja, donde a pesar de los intentos del personal médico por reanimarlo, tuvieron que confirmar el fallecimiento. Noticia que estremeció a la comunidad del sector que se encontraban alerta de encontrar con vida a Johan Rodríguez.

Ante la tragedia, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, expresó su profundo pesar por el suceso a través de su cuenta dude X: “Hoy Montería está de luto. Un niño de 11 años perdió la vida tras ingresar a un canal de riego en La Granja para bañarse y no volver a la superficie.Alcaldía, Policía Metropolitana, Defensa Civil y Bomberos activamos de inmediato la búsqueda y rescate, pero lamentablemente no fue posible salvarlo.Acompañamos con respeto y dolor a sus seres queridos.Cuidemos entre todos a nuestros niños y evitemos que se expongan a zonas de riesgo.”

Le puede interesar: Joven que se lanzó de un quinto piso en Medellín estremeció con las cartas que dejó escritas antes del trágico suceso

El trágico accidente puso en manifiesto el peligro que representan los canales de aguas pluviales, especialmente durante la temporada de lluvias. A menudo, estos cuerpos de agua se convierten en un lugar de juego para los niños, que ignoran los riesgos que conllevan.