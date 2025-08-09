“Los asesinos se sentaban a su lado, eran senadores también”: Petro recuerda cómo conoció a Manuel Cepeda

El presidente Gustavo Petro recordó al senador Manuel Cepeda en el aniversario de su muerte, cómo lo conoció, igualmente dio a conocer su pensamiento y su forma de actuar desde lo político. Es importante señalar que el hombre al que se refiere el mandatario, es el padre del hoy congresista del Polo Democrático Iván Cepeda.

Petro detalló también quiénes estuvieron detrás del asesinato ocurrido en 1994, criticando el concepto en que lo tiene la oposición de su gobierno.

“La extrema narcoderecha dice que este hombre, el senador Manuel Cepeda Vargas, padre del senador Iván Cepeda, era un ” guerrillero de las far” Estupidez humana, era un senador de los más valientes, y fue mi amigo, hace más de tres décadas. Cuando llegué por primera vez al congreso lo encontré en su bancada del senado, y nos conocimos. Yo soy presidente ahora, sobreviví, pero él no, ni su bancada; casi toda fue asesinada. Los asesinos se sentaban a su lado, eran senadores también", escribió Petro.

El jefe de Estado colombiano explicó las bases del pensamiento de Cepeda, señalando que era marxista con un profundo cariño por los trabajadores.

“Manuel Cepeda Vargas quería a la gente que trabaja, la clase trabajadora, era periodista para decir la verdad, un parresiasta, como yo. Tener el coraje de decir la verdad, como enseñaba Foucault, pero Manuel Cepeda, leía más a Antonio Gramsci, que a Foucault, y quizás, a Hegel y sobre todo a Marx. Manuel Cepeda era marxista y creía que el socialismo de los trabajadores era posible”, aseveró Petro quien agregó:

“El senador y periodista Manuel, murió en su creencia porque lo asesinaron. No fueron los paramilitares, fueron militares enceguecidos por la venganza y el adoctrinamiento que castraba todas las formas del pensar y solo dejaba una doctrina: la ideología del capital en su extremismo brutal. Lo asesinaron por ser senador brillante, incorruptible, por ser marxista inteligente, por ser periodista y decir verdades, porque no amaba a los dueños del capital, sino al pueblo trabajador”, aseguró el presidente en un extenso mensaje.