El fuerte regaño de Petro a Alfredo Saade en público: “Ponga atención”

El evento, que se llevaba a cabo en el marco de la Reforma Agraria, quedó marcado por el regaño del primer mandatario a Alfredo Saade. El jefe de Despacho de la Presidencia estaba realizando varios apuntes en una libreta en lugar de escuchar atentamente las indicaciones de Petro, una acción que no pasó desapercibida para el presidente.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Petro se disponía a encomendar a Saade la tarea de publicar los resultados preliminares sobre el estado de la salud en la semana 30 del año. Al notar la distracción del funcionario, lo interrumpió y le dirigió un fuerte llamado de atención en público. “Con lo que he visto en salud en la semana 30, que lo vamos a publicar..., Saade, para que ponga atención, porque ya tendríamos un resultado preliminar sobre este año en lo que va de la mitad del año presente”, dijo Petro con un tono firme.

Más noticias: Se conoció la lesión de Andrés Llinás ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

El momento, que fue captado por las cámaras, se viralizó rápidamente en redes sociales, generando todo tipo de comentarios sobre la exigencia del presidente a sus colaboradores y la disciplina dentro del Gobierno.

El discurso de Petro sobre los logros económicos

La escena del regaño ocurrió en medio de un discurso en el que el presidente Petro defendía los avances de su gestión. El mandatario se refirió a la reducción de la pobreza en Colombia, destacando que, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria en el país había bajado a un 31,8%, el porcentaje más bajo reportado desde 2012.

Petro destacó con orgullo este logro: “Bajamos el desempleo como nunca antes en la historia, bajamos la pobreza como nunca antes en la historia; yo me enorgullezco de eso y ojalá este año y el año entrante que queda podamos tener aún mejores resultados de los que ya hemos mostrado, y creo que sí”.

Lea también: “Estaba dormida al lado de mi novio”: la denuncia que sacude a la élite de El Poblado y destapa un patrón de abuso

PUBLICIDAD

El presidente detalló que este avance en los indicadores sociales se explica, en gran medida, por el incremento del salario mínimo y la mejora de las condiciones laborales, que permitieron un aumento de los ingresos reales de tres quintas partes de la población. Este fenómeno, según él, se reflejó en el crecimiento de los quintiles 2, 3 y 4 de la sociedad colombiana, los segmentos medios que experimentaron una mejora tangible en su poder adquisitivo.

Advertencia a EE.UU. y defensa de la soberanía

Durante el mismo evento, el presidente Gustavo Petro también se pronunció en contra de una medida del Gobierno de Donald Trump, que ha insinuado la posibilidad de ordenar al Pentágono operaciones militares para atacar a grupos armados como la Segunda Marquetalia, el ELN y el Tren de Aragua.

Frente a esta estrategia, el mandatario colombiano advirtió que podría abrir la puerta a operaciones militares estadounidenses en territorio colombiano, lo que, a su juicio, violaría la soberanía nacional. “Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar capitán qué vamos a hacer porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él”, señaló.

Petro enfatizó que, en lugar de imponer acciones militares de forma unilateral, prefería un camino de diálogo y coordinación. “Un problema de discusión nacional, no me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar que imponer”, concluyó, marcando una clara posición frente a las políticas de seguridad de Washington.