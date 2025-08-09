Noticias

Envían a la cárcel a un joven de 18 años involucrado en el descuartizamiento de un italiano en Santa Marta

El criminal se habría encargado de ocultar en bolsas negras partes del cuerpo, para luego arrojarlas en diferentes puntos de la ciudad.

Judicializan a un hombre involucrado en el crimen de un biólogo italiano.
Judicializan a un hombre involucrado en el crimen de un biólogo italiano. (Fiscalía / captura de pantalla: página web de Royal Society of Biology)
Por Kewin Alarcón

Por su posible participación en el homicidio de un biólogo italiano en Santa Marta (Magdalena), el pasado 5 de abril, José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, fue judicializado y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Los elementos materiales probatorios indican que el extranjero fue contactado a través de una plataforma virtual y convencido de acudir a un encuentro en un inmueble del barrio El Pando. Al llegar al punto indicado, la víctima fue amordazada, golpeada en distintas partes del cuerpo y despojada de dinero en efectivo, tarjetas y su celular. Finalmente, fue agredida con un objeto contundente en la cabeza, asfixiada y desmembrada.

Diaz granados Sotelo y otra persona presuntamente introdujeron partes del cuerpo en bolsas negras y, a bordo de una motocicleta, las fueron distribuyendo por diferentes sectores de la ciudad.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

Hasta el momento son cinco las personas capturadas y judicializadas por su posible participación en el crimen del ciudadano italiano.

¿Cómo ocurrió el crimen?

El italiano de nombre Alessandro Coatti, había llegado a Santa Marta el 3 de abril del presente año, estaba hospedado en el centro histórico de la ciudad y contactó a través de un app de citas a una persona con la que se agendó verse; sin embargo no se volvió a saber nada más de él.

Anteriormente se había dado las capturas de Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Verdugo Escorcia y Brian Augusto Cantillo Salcedo implicados en el crimen.

