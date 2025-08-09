Envían a la cárcel a un joven de 18 años involucrado en el descuartizamiento de un italiano en Santa Marta

Judicializan a un hombre involucrado en el crimen de un biólogo italiano.

Por su posible participación en el homicidio de un biólogo italiano en Santa Marta (Magdalena), el pasado 5 de abril, José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, fue judicializado y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

PUBLICIDAD

Lea también: “Nunca la llevó a un parque”: vecina desmiente que madre haya asesinado a su hija por venganza en Manizales

Los elementos materiales probatorios indican que el extranjero fue contactado a través de una plataforma virtual y convencido de acudir a un encuentro en un inmueble del barrio El Pando. Al llegar al punto indicado, la víctima fue amordazada, golpeada en distintas partes del cuerpo y despojada de dinero en efectivo, tarjetas y su celular. Finalmente, fue agredida con un objeto contundente en la cabeza, asfixiada y desmembrada.

Diaz granados Sotelo y otra persona presuntamente introdujeron partes del cuerpo en bolsas negras y, a bordo de una motocicleta, las fueron distribuyendo por diferentes sectores de la ciudad.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

Hasta el momento son cinco las personas capturadas y judicializadas por su posible participación en el crimen del ciudadano italiano.

¿Cómo ocurrió el crimen?

El italiano de nombre Alessandro Coatti, había llegado a Santa Marta el 3 de abril del presente año, estaba hospedado en el centro histórico de la ciudad y contactó a través de un app de citas a una persona con la que se agendó verse; sin embargo no se volvió a saber nada más de él.

Anteriormente se había dado las capturas de Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Verdugo Escorcia y Brian Augusto Cantillo Salcedo implicados en el crimen.