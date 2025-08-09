¿Ya los capturaron? Policía informó que presentará ante la Fiscalía involucrados en desmanes en Movistar Arena

Frente a los hechos presentados en el Movistar Arena en la noche de este miércoles 6 de agosto de 2025, en el marco del concierto y evento privado de la banda musical extranjera “Damas Gratis”, la Policía de Bogotá informó mediante comunicado presentará ante la Fiscalía General de la Nación a las personas involucradas en los hechos de violencia, luego del análisis de testimonios y registros de cámaras de seguridad del lugar.

PUBLICIDAD

Lea también: Las redes sociales identifican a la presunta agresora del Movistar Arena; cerró sus perfiles

La Policía de Bogotá explicó que, el evento desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, debían contar con servicios privados de vigilancia y control que garantizaran el normal desarrollo de la jornada cultural.

“La Policía fue informada cuando iniciaron los desmanes dando lugar a una intervención institucional que tuvo como objetivo garantizar la evacuación del escenario ante la decisión de los organizadores de cancelar el evento por los desmanes presentados”, aseguró el general Wharlinton Gualdrón, Jefe Nacional del Servicio de la Policía Nacional.

Igualmente expresaron a la familia de la persona que falleció ese día.

“La Policía de Bogotá se solidariza con la familia del joven Sergio Luis Blanco Quintero quien, de acuerdo con los informes preliminares, falleció en cercanía al complejo cultural en un siniestro vial; hechos que son materia de investigación por parte de la Policía de Tránsito de Bogotá.

De acuerdo a las autoridades, se dispuso la apertura de una noticia criminal para individualizar y presentar ante las autoridades judiciales a las personas comprometidas en los desmanes que ocasionaron lesiones a algunos participantes y daños al interior del centro de eventos.