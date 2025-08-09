Ideam emite alerta por fuertes lluvias en varias regiones de Colombia durante el fin de semana: Este es el pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido un boletín especial con el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 9 y 10 de agosto, haciendo un llamado a la precaución ante un aumento significativo de las lluvias en varias zonas del país.

Según la entidad, las precipitaciones más fuertes se concentrarán durante la jornada del sábado, mientras que el domingo se espera una disminución generalizada del fenómeno en la mayor parte del territorio nacional. La alerta se dirige especialmente a las autoridades locales y a la ciudadanía de las áreas más vulnerables a eventos hidrometeorológicos.

Pronóstico detallado para el sábado 9 de agosto

Para este sábado, se esperan acumulados significativos en varias regiones. En la Región Pacífica, las fuertes lluvias afectarán principalmente a los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Amazonía, las precipitaciones más intensas se sentirán en Amazonas, el suroriente de Caquetá, Vaupés y el sur de Guaviare.

El Caribe no será ajeno a este fenómeno, con lluvias pronosticadas para el norte de Bolívar, Magdalena, Atlántico, el sur de La Guajira y el norte del Cesar. Asimismo, el Piedemonte llanero tendrá acumulados importantes en el occidente de Arauca, el noroccidente de Casanare y el occidente del Meta.

El Ideam también prevé lluvias de menor intensidad en Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila, Chocó, Córdoba, Sucre y zonas de Vichada, Meta y Caquetá. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, habrá cielo parcialmente cubierto con posibles lluvias hacia el occidente y sur del área marítima.

En Bogotá, el pronóstico indica un cielo parcial a mayormente nublado, con la presencia de lluvias durante el sábado, que irán disminuyendo gradualmente a lo largo del fin de semana.

El domingo 10 de agosto, una disminución gradual

Para el domingo, la entidad prevé una reducción generalizada de las precipitaciones en gran parte del país. Sin embargo, las lluvias de mayor intensidad se mantendrán en las siguientes zonas:

Región Pacífica: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el norte de Nariño.

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el norte de Nariño. Noroccidente del país: occidente de Antioquia y sur de Norte de Santander.

occidente de Antioquia y sur de Norte de Santander. Amazonía y Orinoquía: sur de Guainía, occidente de Meta y Arauca, así como sectores de Vaupés y Amazonas.

Precipitaciones de menor intensidad se esperan en sectores del Caribe, Cundinamarca, Santander, Eje Cafetero, Vichada, Guaviare, Putumayo y Caquetá. En San Andrés y Providencia, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, con lluvias más fuertes hacia el oriente del área marítima.

Finalmente, ante este panorama, el Ideam recomienda a la ciudadanía y a las autoridades locales mantenerse informados sobre los comunicados oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas que son históricamente propensas a deslizamientos o crecientes súbitas. El aumento de los caudales en ríos y quebradas podría representar un riesgo, por lo que se pide a la población estar atenta a los cambios en sus entornos.