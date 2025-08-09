Capturan a tres delincuentes que le robaron el vehículo a un conductor de plataforma en La Calera

Capturan a tres delincuentes que habían robado el carro a un conductor en La Calera.

La Policía de Bogotá, mediante labores operativas adelantadas logró detener a tres hombres vinculados a hurtos de conductores que hacen partes de plataformas digitales de transportes. Según las autoridades, los capturados harían parte de una banda delincuencial y se investiga su relación con varios hechos delictivos.

PUBLICIDAD

Lea también: Se conocen los momentos de pánico que vivieron los estudiantes de la ruta escolar que chocó contra vivienda y poste

Según la Policía de Bogotá, el hecho se conoció gracias a las actividades de patrullaje, cuando la central de radio reportó el hurto de un automotor en la vía a La Calera. Fue activado el plan candado, permitiendo localizar el vehículo en movimiento sobre la carrera Séptima en la localidad de Chapinero.

“A la altura de este corredor vial, los uniformados interceptaron el automóvil e iniciaron los procedimientos de registro e identificación. Durante la inspección fue hallada un arma de fuego con proveedor y cartuchos. Posteriormente, se presentó la víctima, quien indicó que había sido contactada a través de una plataforma de transporte y, luego de llevar a los pasajeros a una zona apartada, fue amenazada con el arma y despojada del vehículo”, aseguró el teniente coronel Óscar Rodríguez, comandante Estación de Chapinero de la Policía de Bogotá.

Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Dos detenidos deja persecución de la Policía tras hurto de camioneta en Bogotá

En otro hecho similar, las autoridades tras una persecución en la localidad de Puente Aranda, logró recuperar una camioneta de alta gama que habría sido hurtada y detuvo a dos hombres señalados robar el automotor.

Según reportes de la Policía de Bogotá, los hechos se presentaron en el barrio La Alquería, mediante atraco a unos ciudadanos que se desplazaban hacia su residencia en la camioneta de alta gama.

Las víctimas lograron reportar de manera oportuna los hechos a través de la Línea de Emergencias 123, por lo que patrullas de la Policía de Bogotá iniciaron una persecución al vehículo y a los hombres señalados del hurto.