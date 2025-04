Alerta roja en Cundinamarca por lluvias intensas: IDEAM y Gobernación advierten riesgo de inundaciones antes de Semana Santa

Los intensos aguaceros de los últimos días obligaron al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y a la Gobernación de Cundinamarca a declarar alerta roja en el río Sumapaz y varios de sus afluentes. El riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos ha puesto en emergencia a municipios claves del departamento, especialmente a pocos días del inicio de la Semana Santa.

Municipios turísticos en riesgo por crecientes

Entre los más afectados están Ricaurte, Silvania, Cabrera, Arbeláez, Nilo y Carmen de Apicalá, todos con vocación turística. Según la Gobernación, ya se activaron los Consejos de Gestión del Riesgo en las regiones comprometidas.Hasta el momento se han registrado 51 emergencias en 30 municipios, siendo Tocaima, La Mesa y Girardot otros de los más golpeados.

El IDEAM advirtió que las lluvias podrían incrementarse entre un 40 % y 60 % durante abril y mayo, lo que eleva el riesgo de emergencias en varios puntos del país.

Bogotá bajo lluvia y sin agua

Mientras tanto, Bogotá amaneció este lunes con un fuerte aguacero que sorprendió a miles de ciudadanos, justo en medio del racionamiento de agua que continúa vigente desde hace un año. Las imágenes de calles anegadas, techos goteando y alcantarillas desbordadas contrastan con la realidad de los embalses, que siguen por debajo de los niveles esperados para esta época del año.

En redes sociales, las críticas no se hicieron esperar. Varios usuarios cuestionaron la medida de racionamiento, asegurando que con lluvias tan intensas no debería haber escasez. No obstante, las autoridades distritales y expertos en recursos hídricos recordaron que la cantidad de agua que cae en la ciudad no es la misma que abastece los embalses, en especial el de Chuza, que es la principal fuente de agua para Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha explicado que, aunque las lluvias alivian ciertos sectores urbanos, no impactan directamente los sistemas de captación ubicados en zonas altas, que siguen sin recibir las precipitaciones necesarias para recuperar los niveles óptimos de almacenamiento. Por lo tanto, el racionamiento se mantiene y podría extenderse si la situación no mejora en los próximos días.

Recomendaciones para evitar emergencias

Frente al aumento del riesgo por las lluvias, tanto el Gobierno departamental de Cundinamarca como la Unidad de Gestión del Riesgo han reiterado la importancia de que las comunidades estén preparadas y atentas a las condiciones climáticas. Las autoridades han hecho un llamado urgente a reforzar las medidas preventivas en los hogares y barrios, especialmente en zonas vulnerables.

Entre las recomendaciones principales está mantener limpios los techos, canales y desagües, con el fin de evitar represamientos o inundaciones. También se ha pedido asegurar las estructuras livianas de las viviendas, como láminas, techos o tejas, que podrían volarse con los fuertes vientos.

Además, se ha instado a los ciudadanos a evitar transitar por zonas cercanas a ríos, quebradas o taludes inestables, ya que las lluvias pueden provocar deslizamientos repentinos o crecientes peligrosas. Las personas deben mantenerse informadas a través de fuentes oficiales, como los canales del IDEAM, la Gobernación y los cuerpos de socorro.

El capitán Álvaro Farfán, vocero de la Unidad de Gestión del Riesgo, también enfatizó la necesidad de estar alertas ante la posibilidad de tormentas eléctricas, granizadas y ráfagas de viento en las próximas semanas, fenómenos que podrían intensificarse y agravar la situación en diversas regiones del centro del país.