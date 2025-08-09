Arquero de Millonarios salió en camilla tras impactante golpe que se dio en la cabeza contra el palo

Guillermo de Amores, portero de Millonarios, se retiró en camilla del partido en El Campín, luego de recibir un fuerte impacto en su cabeza en el partido ante Deportivo Cali por el campeonato colombiano.

Fue en el minuto 66, luego de que Johan Martínez anotara un golazo de tiro libre con el que la visita consiguió el 2-3 parcial para remontar un juego que comenzó perdiendo 2-0.

Durante su volada para tratar de evitar la anotación, el guardameta uruguayo chocó contra el vertical, situación que lo dejó afectado y debió abandonar el terreno de juego en camilla, directo a la parte interna del estadio Nemesio Camacho El Campín.

En desarrollo…