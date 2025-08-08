“La seguridad es del privado”: Alcaldía de Galán se lavó las manos tras desmanes en el Movistar Arena

El pasado 6 de agosto se presentó una reprochable batalla campal en el Movistar Arena de Bogotá, tras la cancelación del concierto de Damas Gratis; situación que dejó varios heridos y una persona muerta a las afueras del escenario. Tras lo sucedido, el secretario de gobierno de la Administración, Galán, realizó unas declaraciones en las que culpó a la organización del espectáculo por no solicitar Policía para el interior del lugar.

En entrevista para Blu Radio, Gustavo Quintero, dio a conocer su parte respecto a lo sucedido en este centro de eventos, en el que estuvieron presentes miles de personas, en su mayoría fanáticos del fútbol y miembros de barras bravas, quienes asocian sus pasiones con las letras de la banda de cumbia villera nacida en el 2000, liderada por Pablo Lezcano.

“Este fue un evento privado, con vigilancia privada. Nosotros desde el Distrito emitimos cuatro conceptos de seguridad y un concepto de la policía. El privado demostró las capacidades para resguardar lo que iba a suceder en el Movistar Arena para poderlo cuidar. Nosotros hicimos acompañamiento, los gestores del Distrito ayudaron a conciliar mientras llegaba el dispositivo de Policía”, afirmó Quintero quien también aseguró que ya se habían realizado encuentros con varias de las partes con intereses en el concierto respecto a lo relacionado con la seguridad.

“No necesariamente hay policía porque la policía siempre es solicitada por el privado. En este caso no se pidió policía, la policía solo tenía dispositivo a las afueras del coliseo. (...) Sabíamos que era una situación de riesgo, por eso el primero de agosto hicimos una reunión con organizadores y la policía para montar el dispositivo y advertirles que había situaciones de riesgo. Alcaldía de Galán se lavó las manos tras desmanes en el Movistar Arena a las afueras. (...) La seguridad es del privado”, añadió el funcionario.